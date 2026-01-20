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Опубликовано 20 января, 10:17

Норвежская наёмница Эйра обвинила 157-ю бригаду ВСУ в краже машины

Сандра Андерсен Эйра. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dirtydozeneira

Сандра Андерсен Эйра. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dirtydozeneira

157-я механизированная бригада ВСУ отказывается возвращать норвежской наёмнице Сандре Эйре автомобиль, который она ранее одолжила подразделению. Об этом она пожаловалась в своих социальных сетях.

«По доброте своей я одолжила свой автомобиль подразделению, которое потом изрядно потрясло и у которого сменилось командование. И сейчас они отказываются возвращать мне мою машину. Это также называется воровство», — написала она.

По словам Эйры, автомобиль зарегистрирован не на бригаду, а на её знакомого из Киева. Она назвала отказ в возврате машины «крайне неуважительным, непрофессиональным и тупым поведением» и обратилась к подписчикам за советами, как вернуть автомобиль.

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К слову, суд Москвы ещё в 2024 году заочно арестовал бывшего депутата Саамского парламента Норвегии из Финнмарка Сандру Андерсен Эйру, вступившую в ряды ВСУ. Она обвиняется в участии в вооружённом конфликте в качестве наёмника. Она объявлена в международный розыск.

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Милена Скрипальщикова
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