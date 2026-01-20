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Опубликовано 20 января, 13:04

На видео сняли эпичную погоню и уничтожение HIMARS во время перегруппировки после удара

Обложка © ChatGPT / Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Обложка © ChatGPT / Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Российский беспилотник в ходе ночного боевого вылета обеспечил обнаружение и уничтожение реактивной системы залпового огня ВСУ HIMARS. Эпичные кадры представил Центр «Рубикон».

Оператор БПЛА «Рубикон» обнаружил и помог уничтожить РСЗО HIMARS. Видео © Центр «Рубикон»

В ночь на 20 января 2026 года оператор беспилотного комплекса «Рубикон» в районе населённого пункта Новобахметьево обнаружил пуск ракеты из американской РСЗО HIMARS. После удара расчёт комплекса приступил к перегруппировке. Но за ней уже увязался российский дрон, поэтому во время погони ценная ракетная система была успешно уничтожена точным ударом.

Силы ПВО России сбили 9 снарядов HIMARS и 220 дронов ВСУ за сутки
Силы ПВО России сбили 9 снарядов HIMARS и 220 дронов ВСУ за сутки

Ранее российские военные ликвидировали группу Вооружённых сил Украины, пытавшуюся эвакуировать повреждённую американскую реактивную систему залпового огня HIMARS в Черниговской области. После того как установка была выведена из строя, ВСУ предприняли попытку вывезти её в тыл на автобусе и автоприцепе. Группа сопровождения была уничтожена с применением ударных беспилотников.

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Анастасия Никонорова
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