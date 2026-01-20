На видео сняли эпичную погоню и уничтожение HIMARS во время перегруппировки после удара

Российский беспилотник в ходе ночного боевого вылета обеспечил обнаружение и уничтожение реактивной системы залпового огня ВСУ HIMARS. Эпичные кадры представил Центр «Рубикон».

Оператор БПЛА «Рубикон» обнаружил и помог уничтожить РСЗО HIMARS. Видео © Центр «Рубикон»

В ночь на 20 января 2026 года оператор беспилотного комплекса «Рубикон» в районе населённого пункта Новобахметьево обнаружил пуск ракеты из американской РСЗО HIMARS. После удара расчёт комплекса приступил к перегруппировке. Но за ней уже увязался российский дрон, поэтому во время погони ценная ракетная система была успешно уничтожена точным ударом.

Ранее российские военные ликвидировали группу Вооружённых сил Украины, пытавшуюся эвакуировать повреждённую американскую реактивную систему залпового огня HIMARS в Черниговской области. После того как установка была выведена из строя, ВСУ предприняли попытку вывезти её в тыл на автобусе и автоприцепе. Группа сопровождения была уничтожена с применением ударных беспилотников.