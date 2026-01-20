€80 млн в небо: Зеленский назвал цену одной «‎ночи возмездия»

ПВО Украины за прошедшую ночь израсходовала ракет на €80 млн во время отражения российских «ударов возмездия». Об этом сообщил Владимир Зеленский, слова которого приводит украинское издание «Новости. Live».

«Например, сегодняшняя атака россиян стоила для нас (это только стоимость ракет) около 80 миллионов евро. Представьте себе эту стоимость ракет. И каждый день мы делаем всё, и я делаю всё, чтобы мы получали соответствующие ракеты... Очень сложно находить эти ракеты и отвоёвывать деньги на ракеты», — пожаловался глава киевского режима.

Он также отметил сложности, с которыми сталкивается страна в обеспечении своей противовоздушной обороны. Как заявил Зеленский, у Украиныи не стало меньше ракет, а вот удары участились. Он напомнил, что с баллистикой справиться могут только системы Patriot.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что меньше ракет для ПВО у Украины не стало, но российские обстрелы теперь выглядят более мощными. В связи с этим он опять попросил партнёров нарастить объёмы помощи Киеву, однако «ключ» к решению этого вопроса, по его словам, есть только у США.