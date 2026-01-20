ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 января, 13:36

€80 млн в небо: Зеленский назвал цену одной «‎ночи возмездия»

Зеленский пожаловался, что ПВО Украины израсходовала ракет на €80 млн за одну ночь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

ПВО Украины за прошедшую ночь израсходовала ракет на €80 млн во время отражения российских «ударов возмездия». Об этом сообщил Владимир Зеленский, слова которого приводит украинское издание «Новости. Live».

«Например, сегодняшняя атака россиян стоила для нас (это только стоимость ракет) около 80 миллионов евро. Представьте себе эту стоимость ракет. И каждый день мы делаем всё, и я делаю всё, чтобы мы получали соответствующие ракеты... Очень сложно находить эти ракеты и отвоёвывать деньги на ракеты», — пожаловался глава киевского режима.

Он также отметил сложности, с которыми сталкивается страна в обеспечении своей противовоздушной обороны. Как заявил Зеленский, у Украиныи не стало меньше ракет, а вот удары участились. Он напомнил, что с баллистикой справиться могут только системы Patriot.

Утопия против «Искандеров»: Военный эксперт высмеял идею создать «антидроновый купол» на Украине
Утопия против «Искандеров»: Военный эксперт высмеял идею создать «антидроновый купол» на Украине

Ранее Владимир Зеленский заявил, что меньше ракет для ПВО у Украины не стало, но российские обстрелы теперь выглядят более мощными. В связи с этим он опять попросил партнёров нарастить объёмы помощи Киеву, однако «ключ» к решению этого вопроса, по его словам, есть только у США.

Важнейшие новости с фронта, сообщения военных корреспондентов и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar