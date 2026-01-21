Отражение атаки украинских беспилотников показало, что Россия намерена действовать жёстко и без колебаний при любых угрозах своей территории. Об этом пишет китайский портал Sohu, комментируя события понедельника.

«Уничтожение дронов дало чёткий сигнал миру о том, что Россия никогда не ослабит безопасность приграничных районов», – говорится в материале.

Журналисты Sohu также обратили внимание на растущую зависимость ВСУ от беспилотников. По их мнению, ставка на дроны говорит о слабости украинской армии, а массовые перехваты БПЛА наносят серьёзный удар по боевому духу украинских подразделений.

Ранее Life.ru писал, что российская группировка войск «Восток» за сутки уничтожила сразу несколько ключевых объектов ВСУ. Речь идёт о станциях спутниковой связи Starlink и пунктах управления беспилотниками. В Минобороны подчеркнули, что такие удары напрямую снижают возможности противника вести разведку и атаковать дронами.