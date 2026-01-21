ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 января, 02:10
3236

Ставка на дроны не спасла: В Китае объяснили провал атаки ВСУ

Sohu: Жёсткий ответ России на атаку БПЛА ВСУ стал сигналом всему миру

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Отражение атаки украинских беспилотников показало, что Россия намерена действовать жёстко и без колебаний при любых угрозах своей территории. Об этом пишет китайский портал Sohu, комментируя события понедельника.

«Уничтожение дронов дало чёткий сигнал миру о том, что Россия никогда не ослабит безопасность приграничных районов», – говорится в материале.

Журналисты Sohu также обратили внимание на растущую зависимость ВСУ от беспилотников. По их мнению, ставка на дроны говорит о слабости украинской армии, а массовые перехваты БПЛА наносят серьёзный удар по боевому духу украинских подразделений.

В Китае заявили о новом этапе конфликта на Украине после удара «Орешником» в «сердце ВСУ»
В Китае заявили о новом этапе конфликта на Украине после удара «Орешником» в «сердце ВСУ»

Ранее Life.ru писал, что российская группировка войск «Восток» за сутки уничтожила сразу несколько ключевых объектов ВСУ. Речь идёт о станциях спутниковой связи Starlink и пунктах управления беспилотниками. В Минобороны подчеркнули, что такие удары напрямую снижают возможности противника вести разведку и атаковать дронами.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Россия
  • Китай
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar