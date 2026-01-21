Российский снайпер Ульф рассказал, как скрыться от дронов с тепловизорами на СВО

Теплоизолирующее одеяло, в отличие от специальных антитепловизионных костюмов, является эффективным средством маскировки от дронов с тепловизорами, заявил один из самых результативных снайперов ВС РФ с позывным Ульф. По его словам, костюмы быстро нагреваются и демаскируют бойцов.

«А за теплоизолирующим одеялом можно спрятаться, закидать сверху листьями, палками. Ну, и спать в нём неплохо», — подчеркнул собеседник kp.ru.

Он также рассказал, что для оборудования позиции всегда тщательно готовит укрытие, используя подручные материалы, которые в изобилии встречаются в зоне СВО. Снайпер отметил, что основой для блиндажа обычно становятся разбросанные повсюду ветки и мусор.

Ранее российские инженеры представили многофункциональный наземный робототехнический комплекс «Импульс». Подразделения на СВО получили сотни таких роботов для доставки продовольствия, топлива и боеприпасов, обустройства блиндажей и окопов, а также для размещения вооружения.