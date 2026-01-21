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Опубликовано 21 января, 09:24

Минобороны РФ сообщило об ударах по складу с барражирующими боеприпасами ВСУ

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские вооружённые силы нанесли удары по складу с барражирующими боеприпасами и пунктам дислокации украинских войск в 144 районах. Об этом в своём ежедневном сводном отчёте за 21 января сообщило Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, а также ракетными войсками и артиллерией. Целями, помимо склада, стали объекты энергетической инфраструктуры, места подготовки и запуска дронов дальнего действия, а также районы временного размещения подразделений ВСУ и иностранных наёмников.

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А ранее российские войска нанесли удар по командному пункту украинской пограничной заставы в селе Стецковка Сумской области. Согласно отчёту добровольческого объединения «Бесстрашные», российские штурмовые группы продолжают наступление в этом районе. Их действия обеспечиваются поддержкой с воздуха, огнём артиллерии и применением ударных беспилотников типа «Герань».

Оперативные материалы о ходе спецоперациив разделе «СВО» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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