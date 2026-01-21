Минобороны РФ сообщило об ударах по складу с барражирующими боеприпасами ВСУ

Российские вооружённые силы нанесли удары по складу с барражирующими боеприпасами и пунктам дислокации украинских войск в 144 районах. Об этом в своём ежедневном сводном отчёте за 21 января сообщило Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, а также ракетными войсками и артиллерией. Целями, помимо склада, стали объекты энергетической инфраструктуры, места подготовки и запуска дронов дальнего действия, а также районы временного размещения подразделений ВСУ и иностранных наёмников.

А ранее российские войска нанесли удар по командному пункту украинской пограничной заставы в селе Стецковка Сумской области. Согласно отчёту добровольческого объединения «Бесстрашные», российские штурмовые группы продолжают наступление в этом районе. Их действия обеспечиваются поддержкой с воздуха, огнём артиллерии и применением ударных беспилотников типа «Герань».