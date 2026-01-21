Генерал раскрыл, что поможет Армии России полностью освободить Донбасс

Многофункциональные наземные робототехнические комплексы «Импульс», уже переданные российским войскам на СВО, могут стать ключевым фактором в полном освобождении Донбасса. Об этом заявил заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов в интервью NEWS.ru.

По его мнению, именно зимние условия — глубокий снег, резкие перепады температур и труднопроходимая местность на Харьковском и Сумском направлениях — делают использование лёгких роботизированных платформ особенно эффективным.

«Если применить достаточное количество самодвижущихся роботизированных платформ, ДОТ и ДЗОТ, то противника можно было бы вовремя уничтожать. Тогда мы могли бы пустить вторым эшелоном бронетехнику и танки, а затем штурмовиков», — пояснил Попов.

Он также выделил Днепропетровское направление как перспективное для крупного прорыва. По его словам, там есть возможность отвоевать большие территории и полностью освободить ДНР. Генерал также напомнил, что российские войска уже взяли Малую Токмачку и продвигаются к Орехову — стратегически важному узлу.

А ранее военный эксперт рассказал, когда Армия России приступит к освобождению Одессы. По словам специалиста, Российские войска будут продвигаться сухопутным путём — через Николаев — и лишь затем выйдут к черноморскому побережью.