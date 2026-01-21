Госдума одобрила в первом чтении запрет на выдворение воевавших за ВС РФ иностранцев

Госдума приняла в первом чтении законопроект, защищающий от административного выдворения иностранных граждан, проходивших службу в Российской армии. Документ запрещает применять эту меру к лицам без гражданства и иностранцам, которые служили по контракту в ВС РФ и участвовали в боевых действиях.

В случае если за правонарушение предусмотрено выдворение, суд будет обязан заменить его на альтернативное наказание. Согласно проекту, им станет административный штраф в размере от 1 до 50 тысяч рублей либо обязательные работы сроком до 200 часов.

Ранее в Госдуме предложили дать гражданам возможность вводить самозапрет на транзакции в компьютерных играх. Кстати, за десять месяцев 2025 года в органы поступило около тысячи заявлений о преступлениях против собственности в играх.