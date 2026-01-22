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Регион
Опубликовано 22 января, 06:34

Российские «Герани» ударили по железнодорожному мосту через Сейм в Сумской области

Обложка © Шедеврум

Обложка © Шедеврум

Российские беспилотники поразили железнодорожный мост через реку Сейм в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Известно, что ВС РФ использовали дроны «Герань». Удар наносился в районе населённого пункта Лысогубовка.

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Ранее российские «дроноводы» уничтожили корректировщика огня ВСУ на Краматорско-Славянском направлении. Наши бойцы много дней следили за наводчиком, и когда он заметил слежку, пытался скрыться, но тщетно.

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Матвей Константинов
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