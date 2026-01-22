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Опубликовано 22 января, 07:11

Заключившие молодёжные контракты бойцы ВСУ массово гибнут на Сумщине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Украинские бойцы в возрасте от 18 до 24 лет, заключившие молодёжный контракт с ВСУ, отправляются командованием на передовые позиции в Сумской области и несут тяжёлые потери. Об этом со ссылкой на источник в российских силовых структурах пишет ТАСС.

«На Сумском направлении на передовых позициях ВСУ в Сумской области украинское командование всё чаще задействуют военнослужащих, подписавших контракт по программе 18-24. Среди них подтверждаются большие потери»,цитирует собеседника агентство.

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Напомним, что украинская армия открыла новую программу контрактного набора в феврале 2025 года. Молодёжный контракт рассчитан на украинцев в возрасте от 18 до 24 лет, и предусматривает укороченные сроки службы в сравнении с призывом по мобилизации. В сентябре в офисе Владимира Зеленского заявили, что планируют расширить контракт на другие возрастные группы.

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Юрий Лысенко
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