Украинские бойцы в возрасте от 18 до 24 лет, заключившие молодёжный контракт с ВСУ, отправляются командованием на передовые позиции в Сумской области и несут тяжёлые потери. Об этом со ссылкой на источник в российских силовых структурах пишет ТАСС.

«На Сумском направлении на передовых позициях ВСУ в Сумской области украинское командование всё чаще задействуют военнослужащих, подписавших контракт по программе 18-24. Среди них подтверждаются большие потери», — цитирует собеседника агентство.

Напомним, что украинская армия открыла новую программу контрактного набора в феврале 2025 года. Молодёжный контракт рассчитан на украинцев в возрасте от 18 до 24 лет, и предусматривает укороченные сроки службы в сравнении с призывом по мобилизации. В сентябре в офисе Владимира Зеленского заявили, что планируют расширить контракт на другие возрастные группы.