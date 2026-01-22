В район Хатнего на Харьковском направлении экстренно перебрасывают украинских пограничников, не завершивших лечение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Как пояснил собеседник агентства, командование ВСУ для удержания позиций в срочном порядке усиливает их военнослужащими 1-го погранотряда. Для этого личный состав отзывают из отпусков и досрочно выписывают из полевых госпиталей, прерывая курс реабилитации.

«Личный состав вызывают из отпусков и выписывают из полевых госпиталей, не завершив курс реабилитации», — заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось о переброске колумбийских наёмников на Харьковское направление. Из-за высоких потерь в рядах ВСУ украинское командование рассматривает возможность расформирования иностранных легионов, переводя их личный состав в штурмовые группы. Минобороны РФ ранее неоднократно заявляло о присутствии наёмников в рядах ВСУ и их планомерном уничтожении.