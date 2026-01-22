Москалькова: Найдены почти 1,4 тысячи пропавших без вести жителей Курского приграничья

Почти 1,4 тысячи жителей курского приграничья, числившихся пропавшими без вести, были найдены. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По её словам, в розыске по-прежнему остаются 452 человека. Реестр пропавших формировался аппаратом омбудсмена совместно с губернатором Курской области Александром Хинштейном после утраты связи с жителями региона на фоне вторжения ВСУ.

Всего в базу было внесено 2 173 человека. Из них 1 378 удалось разыскать, 343 человека погибли. Также с 6 августа 2024 года в местах массовых захоронений было обнаружено 524 тела погибших.

Также Москалькова рассказала, что Россия вернула тел двух своих военнослужащих, которые в 2025 году оказались в плену у украинской стороны, при этом на момент захвата они не имели видимых ранений.