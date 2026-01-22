Стреляют «веером»: В России создали патроны, эффективные против мини-дронов

Специалисты холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в Ростех, разработали новые многопульные патроны «Многоточие», предназначенные для поражения беспилотников, включая малоразмерные БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Речь идет о боеприпасах СЦ-226 калибра 5,45×39 мм и СЦ-228 калибра 7,62×54 мм. Они оснащены трехэлементной пулей, которая разделяется в полете сразу после выхода из канала ствола. Такое решение, как утверждают разработчики, позволяет значительно увеличить вероятность поражения высокоманевренных и малогабаритных целей. При этом для упрощения серийного производства используются стандартные гильзы и порох.

В «Ростехе» отметили, что конструкция патронов обеспечивает равномерное расхождение всех трех поражающих элементов, что повышает кучность стрельбы и эффективность огня по воздушным целям. Индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев заявил, что новые боеприпасы создавались с учетом реалий современного боя, где миниатюрные дроны стали одной из ключевых угроз.

По его словам, «Многоточие» повышает эффективность стрельбы из штатного стрелкового оружия примерно в 2,5 раза на дистанциях до 300 метров по сравнению с обычными патронами. Боеприпасы уже прошли опытную эксплуатацию в зоне специальной военной операции и показали высокие результаты при поражении малоразмерных БПЛА.

В пресс-службе подчеркнули, что применение новых патронов не требует доработки оружия или установки дополнительного оборудования, а их использование возможно в том числе с глушителем.

Ранее российские военнослужащие в зоне СВО уничтожили тысячи целей с использованием беспилотных авиационных комплексов разработки «Ростеха». Среди них — около десяти моделей разведывательных и ударных систем, включая такие ключевые разработки, как барражирующие боеприпасы «КУБ», комплексы «СКАТ 350М» и аппараты целеуказания «Гранат-4».