Первые в мире: Новый «отряд» роботов-камикадзе «Депеша» прибыл на помощь бойцам СВО
Платформа «Депеша» в сапёрном варианте. Обложка © ТАСС /
Ростех поставил Минобороны РФ новую партию роботизированных комплексов-камикадзе «Депеша». О поставке наземных FPV-дронов сообщила пресс-служба холдинга «Высокоточные комплексы».
«Поставили Минобороны России очередную партию многофункциональных управляемых роботизированных комплексов «Депеша» на гусеничном шасси. Платформа способна развивать скорость до 15 км/ч и может доставлять груз массой 100 кг», — говорится в публикации.
Первый в мире наземный дрон-камикадзе изготовлен из лёгких и прочных материалов, обеспечивающих ему высокую манёвренность и проходимость. Благодаря компактным размерам платформу можно перевозить в багажнике внедорожника. Управление роботом осуществляется дистанционно через пульт, а видеоизображение передаётся на VR-очки или монитор оператора. Для надёжной связи комплекс может оснащаться оптоволоконной линией передачи данных без потери основных характеристик.
Ранее в Ростехе рассказали, почему состоящий на вооружении ВС РФ ОТРК «Искандер» в настоящее время является одним из самых страшных видов вооружений для противника в зоне СВО. Эти ракеты могут наносить точные удары по объектам в тылу врага, при этом есть возможность атаковать разными боевыми частями одну и ту же целя, обеспечивая мультифакторное поражение.