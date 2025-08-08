Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

8 августа, 09:53

Первые в мире: Новый «‎отряд» роботов-камикадзе «Депеша» прибыл на помощь бойцам СВО

Ростех направил Минобороны РФ партию гусеничных дронов-камикадзе Депеша

Платформа «Депеша» в сапёрном варианте. Обложка © ТАСС /

Ростех поставил Минобороны РФ новую партию роботизированных комплексов-камикадзе «Депеша». О поставке наземных FPV-дронов сообщила пресс-служба холдинга «Высокоточные комплексы».

«Поставили Минобороны России очередную партию многофункциональных управляемых роботизированных комплексов «Депеша» на гусеничном шасси. Платформа способна развивать скорость до 15 км/ч и может доставлять груз массой 100 кг», — говорится в публикации.

Первый в мире наземный дрон-камикадзе изготовлен из лёгких и прочных материалов, обеспечивающих ему высокую манёвренность и проходимость. Благодаря компактным размерам платформу можно перевозить в багажнике внедорожника. Управление роботом осуществляется дистанционно через пульт, а видеоизображение передаётся на VR-очки или монитор оператора. Для надёжной связи комплекс может оснащаться оптоволоконной линией передачи данных без потери основных характеристик.

Ранее в Ростехе рассказали, почему состоящий на вооружении ВС РФ ОТРК «Искандер» в настоящее время является одним из самых страшных видов вооружений для противника в зоне СВО. Эти ракеты могут наносить точные удары по объектам в тылу врага, при этом есть возможность атаковать разными боевыми частями одну и ту же целя, обеспечивая мультифакторное поражение.

Юрий Лысенко
