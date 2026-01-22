TWZ: Россия ударила по Украине новыми «Искандерами»

В ходе ночной атаки 20 января ВС РФ применили по некоторыми целям на Украине усовершенствованные ракеты «Искандер-1000», способные бить дальше и точнее. По данным издания The War Zone, всего в налёте задействовали 34 ракеты разных типов и 339 беспилотников, около 250 из которых — «Герани».

Украинская сторона утверждает, что ВС РФ применили «Искандер-1000» в Винницкой области. Модификация может иметь дальность до тысячи километров, являясь ракетой средней дальности, более мощный двигатель и новую навигационную систему, совмещающую инерциальное и спутниковое (ГЛОНАСС) наведение. Точность поражения составляет пять метров.

По мнению экспертов, появление такого оружия стало возможным благодаря прекращению действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности. При запуске из Калининградской области усовершенствованный «Искандер» способен ударить в любую точку Балтики, Дании и значительной части Германии.

Если верить украинской стороне, 20 января российская армия также использовала гиперзвуковые «Цирконы», способные достигать скорости в восемь махов. Кроме того, применялись учебные мишени RM‑48U. По мнению разведки, они играли роль ложных целей.

Напомним, украинские ресурсы уже писали о применении нового «Искандера». Официальных заявлений об использовании новой ракеты пока не поступало.