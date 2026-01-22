Министерство обороны РФ отчиталось о результатах прошедших суток, сообщив о нанесении ударов по объектам энергетического обеспечения, задействованным ВСУ.

Согласно информации ведомства, помимо этого, были поражены склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских и наемнических формирований, дислоцированных в 142 населённых пунктах. В министерстве пояснили, что для выполнения этих задач задействовались силы авиации, беспилотники, а также ракетно-артиллерийские подразделения.

Ранее российские войска нанесли удар по командному пункту украинской пограничной заставы в селе Стецковка Сумской области. Из доклада «Бесстрашных» следует, что наши штурмовые подразделения продолжают продвижение вглубь региона, поддерживаемые авиацией, артиллерией и комплексами «Герань».