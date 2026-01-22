«Рвутся об лезвия»: Российские бойцы начали применять колючую «Егозу» против дронов ВСУ

Российские военнослужащие из группировки войск «Север» начали использовать колючую проволоку «Егоза» для противодействия украинским проводным дронам. Информацией об этом поделился майор Александр Беляев, офицер управления инженерных войск группировки, в интервью изданию «Красная звезда».

Военные специалисты интегрировали в роботизированный комплекс «Курьер» специальную платформу, предназначенную для монтажа системы «Егоза». Она используется для создания непроходимых заграждений. Кроме того, применение «колючей проволоки» обеспечивает дополнительную защиту от оптоволоконных беспилотных летательных аппаратов.

«Когда вражеский дрон на оптоволокне снижается для атаки, его управляющий провод ложится на нашу «Егозу». Одно движение — и он рвётся об лезвия», — сказал Беляев.

Как только оптоволоконный кабель обрывается, БПЛА мгновенно теряет канал связи с оператором, что приводит к его неконтролируемому падению.

Ранее ветеран СВО Матрос показал фото нового химического оружия ВСУ. По его словам, боеприпас срабатывает на движение и выделяет ядовитые вещества. Военнослужащий призвал бойцов постоянно смотреть по сторонам и иметь при себе противогазы на позициях.