На Западе забили тревогу из-за возможностей российской гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Возможности российской гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» стали предметом пристального внимания и серьёзной озабоченности западных военных экспертов. Об этом в своей аналитической статье для InfoBRICS пишет военный обозреватель Драго Босник.

Как указывает эксперт, ключевой особенностью ракеты является её исключительная скорость, достигающая девяти чисел Маха. Это оставляет условному противнику лишь считанные секунды на обнаружение угрозы и попытку перехвата, что делает «Циркон» практически неуязвимым оружием.

«Приближающийся «Циркон» — это смертный приговор», — говорится в публикации.

Аналитик подчёркивает многофункциональность и стратегическую значимость нового вооружения. «Циркон» способен запускаться с широкого спектра носителей, включая надводные корабли и подводные лодки. Он также может быть оснащён ядерной боевой частью. В настоящее время идёт активное оснащение этими ракетами ключевых единиц российского военно-морского флота: фрегатов проекта 22350, новейших атомных подводных лодок проектов 885М «Ясень-М» и 949А «Антей», а также тяжёлого ракетного крейсера «Адмирал Нахимов», находящегося на модернизации.

Ранее военный эксперт рассказал, что СВО ускорила процесс модернизации вооружений российской армии. По его словам, спецоперация стала полигоном для боевого применения и доработки самых современных российских систем вооружения. В числе наиболее важных новинок упоминается баллистическая ракета «Орешник», модернизированный комплекс «Искандер-М» и гиперзвуковая ракета «Циркон». Значительно улучшились и характеристики беспилотников: например, реактивный «Герань-5» теперь способен преодолевать тысячу километров на высокой скорости.