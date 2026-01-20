Подполье: Ракета «Циркон» разнесла подземный бункер в Винницкой области
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ВС России провели масштабную ночную атаку высокоточным оружием по военным и инфраструктурным объектам на Украине. Подробности удара раскрыл в своём телеграм-канале координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев. По его словам, в том числе применялась ракета «Циркон», которая поразила подземный бункер в Винницкой области.
Согласно данным Лебедева., удар был комплексным, а целью стала не только энергетика, но и ключевые объекты военно-промышленного комплекса и управления. К примеру, был зафиксирован прилёт в Белой Церкви, но объект остаётся под вопросом.
«Объект официально не раскрывается. По характеру применения — вероятно, инфраструктурный или военный объект с хорошей разведывательной привязкой (склад, узел связи или элемент ВПК)», — написал подпольщик.
Наиболее примечательной целью в Винницкой области, помимо подстанции, стал подземный бункер. По данным источника, по нему прилетели две гиперзвуковые ракеты «Циркон». Эксперты считают, что это мог быть защищённый пункт управления или центр связи.
Ранее Владимир Зеленский утверждал, что у него есть информация о подготовке массированного ракетного удара ВС РФ. Позже он заявил, что за ночь украинские системы противовоздушной обороны истратили ракет на €80 млн. По его словам, дефицита нет, однако Россия стала проводить более мощные атаки.
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