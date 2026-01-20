Подполье: Ракета «Циркон» разнесла подземный бункер в Винницкой области

ВС России провели масштабную ночную атаку высокоточным оружием по военным и инфраструктурным объектам на Украине. Подробности удара раскрыл в своём телеграм-канале координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев. По его словам, в том числе применялась ракета «Циркон», которая поразила подземный бункер в Винницкой области.

Согласно данным Лебедева., удар был комплексным, а целью стала не только энергетика, но и ключевые объекты военно-промышленного комплекса и управления. К примеру, был зафиксирован прилёт в Белой Церкви, но объект остаётся под вопросом.

«Объект официально не раскрывается. По характеру применения — вероятно, инфраструктурный или военный объект с хорошей разведывательной привязкой (склад, узел связи или элемент ВПК)», — написал подпольщик.

Наиболее примечательной целью в Винницкой области, помимо подстанции, стал подземный бункер. По данным источника, по нему прилетели две гиперзвуковые ракеты «Циркон». Эксперты считают, что это мог быть защищённый пункт управления или центр связи.