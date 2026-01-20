Зеленский получил разведданные о подготовке массированного удара ВС РФ

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о получении разведданных о подготовке российских войск к масштабным атакам. Об этом он сообщил в своём очередном обращении, призвав граждан внимательно относиться к воздушным тревогам.

По словам украинского политика, от разведки имеется информация, что россияне готовятся к новым массированным ударам. Зеленский также отметил, что Киев открыто ведёт диалог с партнёрами по вопросу поставок ракет и систем ПВО, которых, по его словам, стране крайне не хватает.

«Отдельные задачи сегодня для ПВО, для военных. Сейчас от разведки мы имеем информацию, что россияне готовятся к новым массированным ударам», — заявил он.