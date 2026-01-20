Зеленский получил разведданные о подготовке массированного удара ВС РФ
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Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о получении разведданных о подготовке российских войск к масштабным атакам. Об этом он сообщил в своём очередном обращении, призвав граждан внимательно относиться к воздушным тревогам.
По словам украинского политика, от разведки имеется информация, что россияне готовятся к новым массированным ударам. Зеленский также отметил, что Киев открыто ведёт диалог с партнёрами по вопросу поставок ракет и систем ПВО, которых, по его словам, стране крайне не хватает.
«Отдельные задачи сегодня для ПВО, для военных. Сейчас от разведки мы имеем информацию, что россияне готовятся к новым массированным ударам», — заявил он.
А ранее оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М» нанёс удар по позиции зенитного ракетного комплекса (ЗРК) MIM-104 Patriot Вооружённых сил Украины в Днепропетровской области. А Insider UA заявил о первом ударе новой российской ракетой «Искандер-И».
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