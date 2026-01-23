Под покровом ночи расчёты РСЗО «Торнадо-С» провели успешную операцию по устранению пунктов временной дислокации резервных подразделений ВСУ. Помимо уничтожения самого пункта дислокации, совместными усилиями расчётов противовоздушной обороны и мобильных групп было ликвидировано значительное количество воздушных целей: сбиты 6 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 46 тяжелых боевых квадрокоптеров противника.

Также среди уничтоженного военного оборудования значатся станция радиоэлектронной разведки «Пластун», 34 пункта управления беспилотниками, две станции спутниковой связи «Старлинк» и четыре крупных склада боеприпасов.

Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма подчеркнул высокую эффективность современной артиллерии российского производства: система залпового огня «Торнадо-С» показала свою способность точно поражать объекты противника даже на значительных расстояниях.

Ранее российские военные ликвидировали группу Вооружённых сил Украины, пытавшуюся эвакуировать повреждённую американскую реактивную систему залпового огня HIMARS в Черниговской области. После того как установка была выведена из строя, ВСУ предприняли попытку вывезти её в тыл на автобусе и автоприцепе. Группа сопровождения была уничтожена с применением ударных беспилотников.