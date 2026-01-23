Военкор рассказал, как Армия России будет выбивать ВСУ из Славянска
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В 2014 году Дмитрий Стешин, как и другие российские военкоры, был официально объявлен СБУ в розыск как «участник незаконных вооруженных формирований» за работу в Славянске. Об этом и о текущей военной ситуации вокруг города-символа рассказывает непосредственный свидетель тех и нынешних событий. Его слова приводит kp.ru.
Тогда, весной-летом 2014-го, Славянск стал эпицентром реальной войны и главной целью карательной операции Киева, в то время как в столицах ДНР и ЛНР ещё проходили митинги. Оборона ополченцев была очаговой, построенной на блок-постах и мобильных группах, а полноценные позиции появились лишь к маю.
Сейчас ВСУ, по словам автора, оказались в критическом положении, пытаясь сдержать наступление, будучи прижатыми к рекам. Их попытки переправы через Северский Донец наталкиваются на эффективное противодействие. По его мнению, в современной войне старая тактика «спасайтесь на холмах!» уже неэффективна.
Противник рассматривает всю Славянско-Краматорскую агломерацию как единый оборонительный рубеж. Однако автор полагает, что прорыв на одном участке неминуемо приведёт к распаду всей линии обороны на изолированные очаги. Показательно то, что, по данным Стешина, ВСУ уже строят в тылу «Новую линию обороны Донбасса».
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что после освобождения населённого пункта Закотное российским войскам осталось преодолеть ещё примерно 30 километров до Славянска. Эксперты считают, что бои за город будут очень тяжёлыми.
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