Военкор рассказал, как Армия России будет выбивать ВСУ из Славянска

В 2014 году Дмитрий Стешин, как и другие российские военкоры, был официально объявлен СБУ в розыск как «участник незаконных вооруженных формирований» за работу в Славянске. Об этом и о текущей военной ситуации вокруг города-символа рассказывает непосредственный свидетель тех и нынешних событий. Его слова приводит kp.ru.

Тогда, весной-летом 2014-го, Славянск стал эпицентром реальной войны и главной целью карательной операции Киева, в то время как в столицах ДНР и ЛНР ещё проходили митинги. Оборона ополченцев была очаговой, построенной на блок-постах и мобильных группах, а полноценные позиции появились лишь к маю.

Сейчас ВСУ, по словам автора, оказались в критическом положении, пытаясь сдержать наступление, будучи прижатыми к рекам. Их попытки переправы через Северский Донец наталкиваются на эффективное противодействие. По его мнению, в современной войне старая тактика «спасайтесь на холмах!» уже неэффективна.

Противник рассматривает всю Славянско-Краматорскую агломерацию как единый оборонительный рубеж. Однако автор полагает, что прорыв на одном участке неминуемо приведёт к распаду всей линии обороны на изолированные очаги. Показательно то, что, по данным Стешина, ВСУ уже строят в тылу «Новую линию обороны Донбасса».