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Опубликовано 23 января, 10:33

Зеленский захотел сделать ВСУ основой европейской армии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Владимир Зеленский высказал идею о том, что ВСУ, несмотря на текущие трудности на фронте и проблемы с мобилизацией, могли бы стать ядром объединённых европейских вооружённых сил. Эту мысль он озвучил в беседе с представителями СМИ.

«Основой для объединённых сил Европы могла бы быть украинская армия», — сказал Зеленский.

Он также отметил, что в настоящее время Украина не имеет возможности заниматься этим вопросом, но заверил, что страна присоединится к данной структуре по окончании конфликта.
Командиры двух бригад ВСУ отправлены в отставку после потери Северска
Командиры двух бригад ВСУ отправлены в отставку после потери Северска

Ранее в Харьковской области была ликвидирована группа латиноамериканских наёмников, входивших в состав 13-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины «Хартия». Также стало известно о побеге ВСУ из города Димитрова в ДНР. Ранее украинские подразделения безуспешно пытались оборудовать в этих зданиях огневые точки для удержания позиций.

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Наталья Демьянова
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