Зеленский захотел сделать ВСУ основой европейской армии

Владимир Зеленский высказал идею о том, что ВСУ, несмотря на текущие трудности на фронте и проблемы с мобилизацией, могли бы стать ядром объединённых европейских вооружённых сил. Эту мысль он озвучил в беседе с представителями СМИ.