Командиры двух бригад ВСУ отправлены в отставку после потери Северска
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Командование украинских войск отстранило от должностей командиров 54-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад после быстрой потери города Северск в ДНР. Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в украинских войсках.
«После быстрой потери города Северск с должностей снимают командира 54-й отдельной механизированной бригады, полковника Алексея Коновала, и командира 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, полковника Владимира Потешкина», — говорится в материале.
Комбрига 54-й бригады Коновала уже сняли с должности, а комбриг 10-й бригады Потешкин находится на лечении и, вероятно, будет уволен после возвращения в подразделение. Причиной увольнения стали ложные доклады командиров о наличии позиций, на которых давно не было личного состава.
Сейчас в обеих бригадах работают проверяющие комиссии. Командующий УВ «Восток» генерал Дмитрий Братишко был крайне недоволен потерей Северска и потребовал поднять украинский флаг над частично потерянным городом. Для этого операторов БПЛА 54-й бригады отправили с дронами на железнодорожный вокзал, чтобы установить флаг.
Ранее киевский режим официально подтвердил потерю города Северск в Донецкой Народной Республике. Украинские военнослужащие покинули населённый пункт. Президент России Владимир Путин отметил, что освобождение Северска открывает российским войскам возможность продвижения к Славянску, напомнив о недавнем докладе военного руководства по ситуации в городе.
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