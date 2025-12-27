Командиры двух бригад ВСУ отправлены в отставку после потери Северска

Командование украинских войск отстранило от должностей командиров 54-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад после быстрой потери города Северск в ДНР. Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в украинских войсках.

«После быстрой потери города Северск с должностей снимают командира 54-й отдельной механизированной бригады, полковника Алексея Коновала, и командира 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, полковника Владимира Потешкина», — говорится в материале.

Комбрига 54-й бригады Коновала уже сняли с должности, а комбриг 10-й бригады Потешкин находится на лечении и, вероятно, будет уволен после возвращения в подразделение. Причиной увольнения стали ложные доклады командиров о наличии позиций, на которых давно не было личного состава.

Сейчас в обеих бригадах работают проверяющие комиссии. Командующий УВ «Восток» генерал Дмитрий Братишко был крайне недоволен потерей Северска и потребовал поднять украинский флаг над частично потерянным городом. Для этого операторов БПЛА 54-й бригады отправили с дронами на железнодорожный вокзал, чтобы установить флаг.