Генеральная битва за Донбасс на подходе: Армия РФ выходит на стратегический простор после взятия Северска

Взятие Северска открыло путь к решающему сражению за полное освобождение ДНР. Теперь российские войска выходят на стратегический простор к Славянско-Краматорской агломерации, где и произойдет генеральная битва. Такое мнение выразил военный эксперт Виктор Баранец в эфире телеканала «Красная линия».

«Выходим на стратегический простор, где будет битва за освобождение Донецкой Народной Республики», — сказал Баранец.

Он также подчеркнул, что для успеха бойцам нужна ясная цель без оглядки на дипломатию, а армия должна работать по военным законам. Ранее военкоры сообщали, что ликвидация «северского выступа» позволяет развернуть наступление на запад, к последним крупным городам ДНР, еще контролируемым ВСУ.

«Выходим на стратегический простор, где будет битва за освобождение Донецкой Народной Республики», — сказал Баранец.

Он также подчеркнул, что для успеха бойцам нужна ясная цель без оглядки на дипломатию, а армия должна работать по военным законам. Ранее военкоры сообщали, что ликвидация «северского выступа» позволяет развернуть наступление на запад, к последним крупным городам ДНР, еще контролируемым ВСУ.