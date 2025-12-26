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Опубликовано 26 декабря 2025, 15:56

Генеральная битва за Донбасс на подходе: Армия РФ выходит на стратегический простор после взятия Северска

Полковник Баранец: ВС РФ выходят на стратегический простор после взятия Северска

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Взятие Северска открыло путь к решающему сражению за полное освобождение ДНР. Теперь российские войска выходят на стратегический простор к Славянско-Краматорской агломерации, где и произойдет генеральная битва. Такое мнение выразил военный эксперт Виктор Баранец в эфире телеканала «Красная линия».

«Выходим на стратегический простор, где будет битва за освобождение Донецкой Народной Республики», — сказал Баранец.

Он также подчеркнул, что для успеха бойцам нужна ясная цель без оглядки на дипломатию, а армия должна работать по военным законам. Ранее военкоры сообщали, что ликвидация «северского выступа» позволяет развернуть наступление на запад, к последним крупным городам ДНР, еще контролируемым ВСУ.

«Выходим на стратегический простор, где будет битва за освобождение Донецкой Народной Республики», — сказал Баранец.

Он также подчеркнул, что для успеха бойцам нужна ясная цель без оглядки на дипломатию, а армия должна работать по военным законам. Ранее военкоры сообщали, что ликвидация «северского выступа» позволяет развернуть наступление на запад, к последним крупным городам ДНР, еще контролируемым ВСУ.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин вручил высшие государственные награды военнослужащим, участвовавшим в освобождении города Северска. О взятии населённого пункта стало известно 11 декабря. Генштаб ВСУ признал потерю Северска.

Полковник предсказал, когда начнётся решающее сражение за Славянск и Краматорск
Полковник предсказал, когда начнётся решающее сражение за Славянск и Краматорск

Оперативные материалы о ходе спецоперациив разделе «СВО» на Life.ru.

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Никита Никонов
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