Путин: Освобождённый Северск открывает путь на Славянск

Освобождение города Северска в Донецкой Народной Республике (ДНР) открывает для российских войск возможность движения к Славянску. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии.

Глава государства напомнил о недавнем докладе военного руководства об освобождении Северска. Он подчеркнул, что этот населённый пункт является важным, так как от него открывается путь к одному из основных укрепрайонов ВСУ — городу Славянску.

Ранее сообщалось, что окружённые под Северском части ВСУ предпринимают безуспешные попытки прорваться к своим основным силам. По словам российского военнослужащего, деморализованные группы украинских военных, лишённые нормального снабжения, пытаются «просочиться» на свою территорию.

Напомним, на днях лидер РФ вручил высшие государственные награды военнослужащим, участвовавшим в освобождении города Северска. О взятии населённого пункта стало известно 11 декабря.