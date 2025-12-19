Путин: Освобождённый Северск открывает путь на Славянск
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Освобождение города Северска в Донецкой Народной Республике (ДНР) открывает для российских войск возможность движения к Славянску. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии.
Глава государства напомнил о недавнем докладе военного руководства об освобождении Северска. Он подчеркнул, что этот населённый пункт является важным, так как от него открывается путь к одному из основных укрепрайонов ВСУ — городу Славянску.
Ранее сообщалось, что окружённые под Северском части ВСУ предпринимают безуспешные попытки прорваться к своим основным силам. По словам российского военнослужащего, деморализованные группы украинских военных, лишённые нормального снабжения, пытаются «просочиться» на свою территорию.
Напомним, на днях лидер РФ вручил высшие государственные награды военнослужащим, участвовавшим в освобождении города Северска. О взятии населённого пункта стало известно 11 декабря.
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