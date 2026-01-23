Около трёх тысяч бойцов ВСУ рискуют замёрзнуть насмерть в ДНР после окружения

Около трёх тысяч украинских военных в Константиновке в ДНР оказались под угрозой замерзания после окружения российскими силами. Более 100 бойцов 156-й омбр ВСУ уже сдались из-за невозможности согреться.

По данным Mash, украинские подразделения, не успевшие покинуть занятую российскими войсками часть города, массово сдаются. Их командование, как сообщается, оставило их без еды, воды и обогревателей.

Обстановка в Константиновке. Видео © Telegram / Mash

Российские военные отмечают, что оставшиеся украинские солдаты пытаются использовать дизельные обогреватели на юге города, но это выдает их позиции. После обнаружения теплового следа российские авиабомбы уничтожают здания и подвалы.

Тем временем бойцы ВС РФ уже прорвались к центру города и закрепились на железнодорожном вокзале. Свыше трёх тысяч боевиков рискуют попасть в окружение: севернее города разворачиваются ожесточённые бои за Веролюбовку, Майское и Марково, в то время как российские войска стремительно продвигаются в районе Новомарково и вдоль стратегического канала Северский Донец – Донбасс. Всего вокруг города насчитывается до 37 различных формирований ВСУ.

Ранее Минобороны опубликовало кадры водружения государственных флагов России в различных районах населённого пункта Подолы в Харьковской области. В ходе наступательной операции была организована скоординированная работа штурмовых групп, артиллерии и операторов беспилотников. Их совместные действия позволили уничтожить укреплённые позиции, оборонительные сооружения и огневые средства противника.