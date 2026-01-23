«Не звёздная война»: Саратовский бизнесмен Рыськов рассказал о сути претензий к Киркорову и Долиной
Саратовский бизнесмен Рыськов рассказал о сути претензий к Киркорову и Долиной
Филипп Киркоров и Лариса Долина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / larisa.dolina.official, © ТАСС / Сергей Виноградов
Саратовский бизнесмен Глеб Рыськов рассказал Life.ru, почему он подал в суд на Филиппа Киркорова, и пожаловался на Ларису Долину в природоохранную прокуратуру. Он подчеркнул, что это не какая-то «звёздная война», а принципиальная позиция по вопросам экологии и защита своих прав.
Саратовский бизнесмен Глеб Рыськов — о сути претензий к Филиппу Киркорову. Видео © Life.ru
«Образование земельного участка в 2022 году ответчиком противоречит Водному кодексу и экологическому законодательству, а также и определению Верховного суда о том, что береговая полоса не может находиться в частной собственности», — сказал бизнесмен, комментируя иск против Киркорова.
Рыськов пояснил, что в ситуации с Киркоровым ключевым вопросом остаётся освобождение береговой полосы шириной 20 метров от воды в сторону суши. Он считает, что эта территория должна быть очищена от строений и иных объектов, после чего необходимо рассчитать экологический ущерб и восстановить природный рельеф.
Бизнесмен также рассказал, что обращался в Росимущество Московской области с заявлением о предоставлении ему разрешения на использование береговой полосы для реализации собственного проекта. Однако, по его словам, ему отказали из-за того, что участок был оформлен в частную собственность. Рыськов подчёркивает, что при законном оформлении разрешения использование земли было бы платным, а средства поступали бы в федеральный бюджет, при этом доступ для граждан оставался бы свободным.
Саратовский бизнесмен Глеб Рыськов — о сути претензий к Ларисе Долиной. Видео © Life.ru
«Прибрежная защитная полоса имеет ограничения, и их нужно соблюдать, понимаете? Соответственно, там запрещена распашка земель. Вот. И создавать какие-то искусственные водоёмы, которые влияют на гидрологический режим водоохранной зоны, недопустимо», — отметил он, отвечая на вопрос об иске против Долиной.
Он отметил, что прибрежная защитная полоса ручья, протяжённость которого превышает 10 километров, составляет 20 метров и имеет строгие ограничения. По его мнению, часть земельных участков была образована с нарушениями, а ответственность за это он возлагает на ошибки юридического сопровождения. При этом Рыськов подчёркивает, что не обвиняет самих артистов в умышленных нарушениях и считает, что и Киркорова, и Долину в данной ситуации подвели их юристы.
Напомним, что саратовский предприниматель Глеб Рыськов обратился в природоохранную прокуратуру с заявлением о возможных нарушениях при обустройстве искусственного пруда на участке певицы Ларисы Долиной в Подмосковье. По его мнению, водоём мог быть создан с нарушением требований, действующих в прибрежной защитной полосе. Также Рыськов подал иск против Филиппа Киркорова, оспаривая право частной собственности на участок берега Москвы-реки, который, как он считает, должен находиться в общем пользовании. Кроме того, бизнесмен уже фигурировал в других резонансных земельных спорах. В частности, в подмосковной Барвихе под угрозой сноса оказался особняк миллиардера Александра Чигиринского — Администрация Одинцовского округа не выдавала разрешений на жилое строительство и не располагала сведениями о застройке территории. Помимо того, Рыськов направлял в Минэкологии Московской области требование об изъятии участка береговой полосы реки Малая Истра, прилегающего к владениям рэпера Моргенштерна*.
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* Включён в перечень иноагентов Минюста России.