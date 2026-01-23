Саратовский бизнесмен Глеб Рыськов рассказал Life.ru, почему он подал в суд на Филиппа Киркорова, и пожаловался на Ларису Долину в природоохранную прокуратуру. Он подчеркнул, что это не какая-то «звёздная война», а принципиальная позиция по вопросам экологии и защита своих прав.

Саратовский бизнесмен Глеб Рыськов — о сути претензий к Филиппу Киркорову. Видео © Life.ru

«Образование земельного участка в 2022 году ответчиком противоречит Водному кодексу и экологическому законодательству, а также и определению Верховного суда о том, что береговая полоса не может находиться в частной собственности», — сказал бизнесмен, комментируя иск против Киркорова.

Рыськов пояснил, что в ситуации с Киркоровым ключевым вопросом остаётся освобождение береговой полосы шириной 20 метров от воды в сторону суши. Он считает, что эта территория должна быть очищена от строений и иных объектов, после чего необходимо рассчитать экологический ущерб и восстановить природный рельеф.

Бизнесмен также рассказал, что обращался в Росимущество Московской области с заявлением о предоставлении ему разрешения на использование береговой полосы для реализации собственного проекта. Однако, по его словам, ему отказали из-за того, что участок был оформлен в частную собственность. Рыськов подчёркивает, что при законном оформлении разрешения использование земли было бы платным, а средства поступали бы в федеральный бюджет, при этом доступ для граждан оставался бы свободным.

Саратовский бизнесмен Глеб Рыськов — о сути претензий к Ларисе Долиной. Видео © Life.ru

«Прибрежная защитная полоса имеет ограничения, и их нужно соблюдать, понимаете? Соответственно, там запрещена распашка земель. Вот. И создавать какие-то искусственные водоёмы, которые влияют на гидрологический режим водоохранной зоны, недопустимо», — отметил он, отвечая на вопрос об иске против Долиной.

Он отметил, что прибрежная защитная полоса ручья, протяжённость которого превышает 10 километров, составляет 20 метров и имеет строгие ограничения. По его мнению, часть земельных участков была образована с нарушениями, а ответственность за это он возлагает на ошибки юридического сопровождения. При этом Рыськов подчёркивает, что не обвиняет самих артистов в умышленных нарушениях и считает, что и Киркорова, и Долину в данной ситуации подвели их юристы.

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