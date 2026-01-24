Раненый боец Вооружённых сил Украины (ВСУ) невольно выдал координаты украинской позиции, что привело к её последующему уничтожению ударом российской артиллерии. Об этом сообщил пленный украинский военнослужащий Александр Салюков. Инцидент произошёл на краснолиманском направлении, пишет РИА «Новости».

«Услышали мы по рации, что четыре карандаша (пехота. — Прим. Life.ru) двигались штурмовать какую-то позицию. Там было три украинца и один колумбиец», — пояснил пленный.

По его словам, штурм провалился, один из украинских бойцов получил тяжёлое ранение ног. Группа оттащила его в блиндаж, где находились Салюков и ещё один военнослужащий ВСУ с позывным Крюк. Осознав, что следы эвакуации ведут к их укрытию, они пришли к выводу, что находятся в опасности. Вскоре после этого начался массированный обстрел. Под завалами остались Салюков, Крюк и раненый боевик. По итогу в живых остался лишь Салюков, который сдался в плен.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Павел Гейко рассказал о своём первом и последнем бое, продлившемся всего 20 минут. Он отметил, что после непродолжительной подготовки в учебном центре, его подразделение было отправлено на передовую, где сразу же попало под удар дронов. Гейко также сообщил о высоких потерях среди военнослужащих ВСУ и обвинил командование в отправке солдат «на мясо». По его словам, украинские войска не готовы к нынешнему конфликту и не смогут одержать в нём победу.