Российские военные за прошедшие сутки освободили населённый пункт Старица в Харьковской области. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки «Центр» улучшили свои тактические позиции. В ходе боевых действий были нанесены потери формированиям ряда украинских бригад, включая бригаду специального назначения «Азов»*. Указанные события, согласно источнику, происходили в районах нескольких населённых пунктов ДНР и Днепропетровской области. В сводке также упоминаются удары по формированиям других бригад, включая егерскую, десантно-штурмовые и механизированные.