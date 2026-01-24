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Опубликовано 24 января, 09:12

Армия России освободила Старицу в Харьковской области

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные за прошедшие сутки освободили населённый пункт Старица в Харьковской области. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, Старица полностью перешла под контроль ВС РФ благодаря решительным действиям подразделений группировки войск «Север».
Минобороны показало видео из освобождённой Симиновки в Харьковской области
Минобороны показало видео из освобождённой Симиновки в Харьковской области

Ранее сообщалось, что подразделения группировки «Центр» улучшили свои тактические позиции. В ходе боевых действий были нанесены потери формированиям ряда украинских бригад, включая бригаду специального назначения «Азов»*. Указанные события, согласно источнику, происходили в районах нескольких населённых пунктов ДНР и Днепропетровской области. В сводке также упоминаются удары по формированиям других бригад, включая егерскую, десантно-штурмовые и механизированные.

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Наталья Демьянова
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