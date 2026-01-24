ВС России нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины

В ночь на 24 января российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удар стал ответом на атаки по гражданским объектам на территории России. По данным министерства, применялось высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники.

Целями стали завод по производству беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и объекты энергетики, задействованные в интересах ВПК Украины. В Минобороны заявили, что цели удара достигнуты и все назначенные объекты поражены.

Ранее Life.ru писал, что наши бойцы уничтожили склады хранения вражеских беспилотников дальнего действия. Под поражение попали склады беспилотников, тренировочные площадки операторов и временные пункты дислокации украинских войск и иностранных наёмников.