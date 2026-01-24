Российские «Герани» уничтожили вертолёты ВСУ и сняли это на видео

В Сети появилось видео, демонстрирующее уничтожение украинских вертолётов ударными беспилотниками. Как сообщает медиа-ресурс «Изнанка», кадры объективного контроля запечатлели точное поражение двух вертолётов Ми-24 и Ми-8 на временной площадке в Кировоградской области.

Уничтожение украинских вертолётов. Видео © Telegram / Изнанка

Атака была выполнена беспилотниками-камикадзе семейства «Герань-2», оснащёнными электрооптическими системами для визуального сопровождения и точного наведения на цель. На опубликованном видео видно, как первый дрон поражает Ми-24, который затем загорается, после чего второй БПЛА атакует находившийся рядом Ми-8. Отмечается, что именно в Кировоградской области были собраны украинские воздушные судна.

Использование подобной аппаратуры позволяет «Гераням» работать по принципу FPV-дронов, обеспечивая высокую точность удара. Точная дата и время проведения операции не уточняются.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские дроны «Герань» теперь имеют специальный инфракрасный прожектор, который помогает им «ослеплять» вражеские беспилотники. Они установлены по бокам дрона и направлены назад для эффективных ночных атак.