В ночь на 24 января по Киеву был нанесен массированный воздушный удар, в том числе по кондитерской фабрике Roshen, принадлежащей бывшему президенту Украины Петру Порошенко*. Об этом сообщает в своём телеграм-канале военный эксперт Борис Рожин.

Эта промышленная площадка использовалась для хранения военного оборудования и сборки техники для ВСУ, включая ударные и разведывательные беспилотники, которые Порошенко* сам не раз демонстрировал в соцсетях. Украинские СМИ опубликовали фото и видео с места происшествия: разрушены внутренние корпуса, выбиты окна, улицы засыпаны обломками. Внешне фабрика выглядит относительно целой — удар пришёлся в основном через крышу, а основные разрушения оказались внутри.

Ранее Life.ru писал, что наши бойцы уничтожили склады хранения вражеских беспилотников дальнего действия. Под поражение попали склады беспилотников, тренировочные площадки операторов и временные пункты дислокации украинских войск и иностранных наёмников.

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