Планы министра обороны Украины Михаила Фёдорова по убийству 50 тысяч россиян в месяц невыполнимы, пишет журналист Драго Боснич в публикации на портале infoBRICS. Он обратил внимание, что у Киева просто не таких возможностей, так как ВС РФ обладают огневой мощью, превосходящей ВСУ в десять раз.

«Все соответствующие данные из различных источников, в том числе западных, свидетельствуют о том, что это фактически невозможно», — подчеркнул автор.

Причём Владимир Зеленский сам неоднократно жаловался на потери украинской армии, указывая на многократное превосходство РФ в артиллерии и авиации. Журналист напоминает, как главарь киевского режима сетовал, что «его войска не могут выстоять в таких условиях».