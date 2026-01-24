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Опубликовано 24 января, 13:30

InfoBRICS: План главы МО Украины Фёдорова по убийству россиян невыполним

Михаил Фёдоров. Обложка © ТАСС / EPA / FABIO CIMAGLIA

Михаил Фёдоров. Обложка © ТАСС / EPA / FABIO CIMAGLIA

Планы министра обороны Украины Михаила Фёдорова по убийству 50 тысяч россиян в месяц невыполнимы, пишет журналист Драго Боснич в публикации на портале infoBRICS. Он обратил внимание, что у Киева просто не таких возможностей, так как ВС РФ обладают огневой мощью, превосходящей ВСУ в десять раз.

«Все соответствующие данные из различных источников, в том числе западных, свидетельствуют о том, что это фактически невозможно», — подчеркнул автор.

Причём Владимир Зеленский сам неоднократно жаловался на потери украинской армии, указывая на многократное превосходство РФ в артиллерии и авиации. Журналист напоминает, как главарь киевского режима сетовал, что «его войска не могут выстоять в таких условиях».

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Напомним, по словам Михаила Фёдорова, «стратегической целью» Украины является убийство 50 тысяч россиян каждый месяц. По словам чиновника, такую задачу ему поставил Владимир Зеленский. В Верховной раде раскритиковали нового министра обороны, назвав его планы больными.

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Матвей Константинов
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