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Опубликовано 25 января, 03:18

Российские военные отразили попытку ВСУ прорваться в Купянск

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Армия России за сутки отразила контратаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Купянска в Харьковской области. Об этом рассказал начальник пресс-центра «Западной» группировки Иван Бигма.

«На Купянском направлении в течение суток отражена контратака штурмовых групп одной из бригад нацгвардии в районе н. п. Коваляевка. Уничтожены семь боевиков и грузовой автомобиль», — сообщил он.

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Ранее в Сети появилось видео, демонстрирующее уничтожение украинских вертолётов ударными беспилотниками. Атака была выполнена беспилотниками-камикадзе семейства «Герань-2», оснащёнными электрооптическими системами для визуального сопровождения и точного наведения на цель. На опубликованном видео видно, как первый дрон поражает Ми-24, который затем загорается, после чего второй БПЛА атакует находившийся рядом Ми-8.

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Тимур Хингеев
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