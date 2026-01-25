Песков назвал «небыстрой дорогой» урегулирование конфликта на Украине

На урегулирование украинского конфликта потребуется немало времени, так как следует согласовать множество вопросов, о чём Москва уже говорила неоднократно. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Это небыстрая дорога. И сейчас, собственно, квинтэссенция всего заключается в том, что в Анкоридже и накануне Анкориджа была выработана определённая формула решения территориального вопроса. И сейчас очень важно её имплементировать», — пояснил представитель Кремля.

До этого Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин положительно оценивает попытки американского лидера Дональда Трампа и его администрации содействовать урегулированию на Украине.