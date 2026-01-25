Российские силовые структуры сообщили об уничтожении в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Харьковской области нескольких офицеров Вооружённых сил Украины, включая бойцов спецназа «Омега».

«В ДНР ликвидирован командир группы специального назначения «Омега» Нацгвардии Украины лейтенант Суходольский Константин Валерьевич с позывным Сухой», — приводит РИА «Новости» слова источника.

Также в ДНР уничтожен начальник связи центра спецназначения «Омега» младший лейтенант Андрей Марков (позывной Маркиз). По данным силовиков, он участвовал в событиях на Майдане и придерживался бандеровской идеологии.

В Харьковской области ликвидировали лейтенанта Владислава Мисько — начальника второй погранзаставы третьего погранотряда. Он воевал в Донбассе с 2019 года. Кроме того, в той же области уничтожили лейтенанта Ивана Петрика, а в ДНР — командира механизированного взвода Дмитрия Наталюка из Волынской области.

Ранее Life.ru сообщил, что российские войска нанесли точечный удар ракетой «Искандер» по пункту управления дронами ВСУ и сорвали план массированной атаки беспилотников на российские территории. Аэроразведка ВС РФ обнаружила около десяти вражеских БПЛА на стартовых позициях возле села Фаевка в Черниговской области.