«У них нет средств защиты»: Нарышкин раскрыл потрясение Запада от удара «Орешником»

Западные политики и военные были поражены применением российского ракетного комплекса «Орешник» по военному объекту на западе Украины. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР)России Сергей Нарышкин в интервью РИА «Новости».

По его словам, реакция в странах Запада оказалась крайне жёсткой — как в политических, так и в военных кругах. Нарышкин отметил, что зарубежные специалисты признали отсутствие у них технических возможностей для противодействия этому виду вооружения. «Реакция и в военных, и в политических кругах Запада была ошеломляющая», — подчеркнул он.