«У них нет средств защиты»: Нарышкин раскрыл потрясение Запада от удара «Орешником»
Нарышкин: Военные и политики Запада были ошеломлены ударом «Орешника» по Львовской области
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Западные политики и военные были поражены применением российского ракетного комплекса «Орешник» по военному объекту на западе Украины. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР)России Сергей Нарышкин в интервью РИА «Новости».
По его словам, реакция в странах Запада оказалась крайне жёсткой — как в политических, так и в военных кругах. Нарышкин отметил, что зарубежные специалисты признали отсутствие у них технических возможностей для противодействия этому виду вооружения. «Реакция и в военных, и в политических кругах Запада была ошеломляющая», — подчеркнул он.
О применении комплекса Минобороны России сообщило 9 января. В числе поражённых целей оказался Львовский авиаремонтный завод, где обслуживались самолёты F-16 и МиГ-29, а также производились беспилотники средней и большой дальности. Удар «Орешником» стал ответом на попытку атаки резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области 28 декабря с помощью 91 дрона. Еврокомиссия расценила применение новейшей ракетной системы как предупреждение для ЕС и США, а генеральный секретарь НАТО назвал атаку сигналом альянсу.
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