Пушилин: Армия РФ отрезала главные узлы логистики ВСУ под Константиновкой
Обложка © ТАСС / Александр Река
Армия России отрезала главные узлы логистики ВСУ под Константиновкой в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, боевые действия идут в районе железнодорожного вокзала города.
«Но также мы фиксируем достаточно широкий охват нашими подразделениями и перерезание ключевых логистических узлов, перерезание коммуникаций противника», — заявил Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее военный эксперт заявил о сложной обстановке в районе Константиновки. По его словам, украинские силы подготовили к длительной обороне не только промышленную и высотную застройку города, но и его окраины, где созданы минные поля, фортификационные рубежи и накоплены значительные резервы боеприпасов и беспилотников.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.r