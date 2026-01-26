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Опубликовано 26 января, 07:23

Пушилин: Армия РФ отрезала главные узлы логистики ВСУ под Константиновкой

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Армия России отрезала главные узлы логистики ВСУ под Константиновкой в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, боевые действия идут в районе железнодорожного вокзала города.

«Но также мы фиксируем достаточно широкий охват нашими подразделениями и перерезание ключевых логистических узлов, перерезание коммуникаций противника», — заявил Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

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Ранее военный эксперт заявил о сложной обстановке в районе Константиновки. По его словам, украинские силы подготовили к длительной обороне не только промышленную и высотную застройку города, но и его окраины, где созданы минные поля, фортификационные рубежи и накоплены значительные резервы боеприпасов и беспилотников.

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Никита Никонов
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