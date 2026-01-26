ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 января, 11:30

В Британии назвали демилитаризацию Донбасса решением территориального спора

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

В Британии предложили план урегулирования по Донбассу, основанный на полном выводе войск с территорий и создании демилитаризованной зоны. Об этом пишет британский журнал The Spectator.

«Обе стороны уйдут из Донбасса, превратят регион в демилитаризованную зону, а следом и в свободную экономическую зону», — говорится в материале.

Политолог заявил, что Киев не уступит Донбасс по итогам трёхсторонней встречи в Абу-Даби
Политолог заявил, что Киев не уступит Донбасс по итогам трёхсторонней встречи в Абу-Даби

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что важным условием Москвы является полный вывод украинских вооружённых сил с территории Донбасса. На трёхсторонней встрече в Абу-Даби украинская делегация отклонила требование России о выводе войск с территории. При этом в политической части переговоров существенных результатов достигнуто не было, тогда как в военной сфере стороны добились ощутимого прогресса.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar