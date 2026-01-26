В Британии назвали демилитаризацию Донбасса решением территориального спора

В Британии предложили план урегулирования по Донбассу, основанный на полном выводе войск с территорий и создании демилитаризованной зоны. Об этом пишет британский журнал The Spectator.

«Обе стороны уйдут из Донбасса, превратят регион в демилитаризованную зону, а следом и в свободную экономическую зону», — говорится в материале.