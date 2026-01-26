В Британии назвали демилитаризацию Донбасса решением территориального спора
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO
В Британии предложили план урегулирования по Донбассу, основанный на полном выводе войск с территорий и создании демилитаризованной зоны. Об этом пишет британский журнал The Spectator.
«Обе стороны уйдут из Донбасса, превратят регион в демилитаризованную зону, а следом и в свободную экономическую зону», — говорится в материале.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что важным условием Москвы является полный вывод украинских вооружённых сил с территории Донбасса. На трёхсторонней встрече в Абу-Даби украинская делегация отклонила требование России о выводе войск с территории. При этом в политической части переговоров существенных результатов достигнуто не было, тогда как в военной сфере стороны добились ощутимого прогресса.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.