Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении группы украинских боевиков в районе населённого пункта Волчанские хутора на Харьковском направлении. По его словам, в ходе аэроразведки было выявлено нахождение противника в нескольких точках частной застройки, после чего по координатам были нанесены точные удары FPV-дронами.

Ликвидация группы украинских боевиков под Харьковом. Видео © Telegram / Kadyrov_95

Кадыров уточнил, что операцию провели операторы беспилотников батальона «Запад-Ахмат» Минобороны РФ совместно с сотрудниками ОМВД России по Курчалоевскому району Чечни при взаимодействии с военнослужащими 116-й бригады Росгвардии. Глава региона добавил, что подразделения продолжают развивать успех на ответственных участках, в том числе за счёт активного использования беспилотных систем.

Ранее Кадыров показал видео разгрома ВСУ под Константиновкой в ДНР. Он подчеркнул, что ключевая задача российских бойцов — своевременно выявлять перемещение противника. После этого, по его словам, ВСУ не спасают «ни броня натовской техники, ни различные укрытия».