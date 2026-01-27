В Верховной раде Украины растёт число депутатов, которые непублично говорят о готовности к компромиссам по вопросу полного вывода ВСУ из Донбасса. Обсуждения происходят преимущественно тет-а-тет из-за опасений уголовного преследования, но, по информации украинских парламентариев, такие настроения в Раде действительно присутствуют.

Факторами, подталкивающими к обсуждению уступок, стали сложная ситуация в энергетике и усиливающийся разлад между США и Европой, последствия которого трудно предсказать. В то же время идут переговоры в Абу-Даби с российской стороной, что также влияет на настроения депутатов. Несмотря на заявления официальных властей о жёсткой позиции, в кулуарах уже обсуждаются варианты компромиссов, а общие слухи указывают на то, что позиция Киева в вопросе Донбасса постепенно смягчается, передаёт издание «Страна.ua».

На фоне этого в украинском обществе также усиливается запрос на завершение войны. Жители устали от затянувшегося конфликта и всё чаще задают вопросы о сроках и способах его окончания. Часть населения уже «махнула рукой» на Донбасс, признавая, что конфликт затянулся, и ждёт конкретных действий от властей.

Среди депутатов ходят слухи о том, что готовность идти на широкие компромиссы выражает один из участников переговорной группы от Киева, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Тем не менее большинство парламентариев и сам Арахамия понимают, что ключевое решение по данному вопросу остаётся за Владимиром Зеленским, который пока не спешит делать уступки.

Ранее Life.ru писал, что на трёхсторонней встрече в Абу-Даби Киев отклонил требование России о выводе войск из Донбасса. Политические итоги переговоров были скромными, однако в военной части стороны добились ощутимого прогресса. Обсуждались вопросы разведения сил, мониторинга прекращения боевых действий и создания центра контроля за соблюдением режима прекращения огня.