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Опубликовано 27 января, 09:18

Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби зашли в тупик, уверен политолог

Делегации России, США и Украины в ОАЭ. Обложка © mohamedbinzayed

Делегации России, США и Украины в ОАЭ. Обложка © mohamedbinzayed

В Абу-Даби прошли трёхсторонние переговоры представителей России, Украины и США, на которых обсуждались вопросы разведения сил, мониторинга прекращения огня и создания центра координации. По территориальной проблеме продвижения не случилось, однако участники договорились продолжить диалог, обратил внимание политолог Владимир Брутер.

По его мнению, Украина и её западные партнёры рассчитывают добиться от России уступок под давлением, игнорируя ключевые требования нашей страны. В текущих условиях возможны лишь два сценария — либо договорённость не будет достигнута, либо она будет достигнута за счёт российских интересов, поскольку противоположная сторона не согласна на компромисс.

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Украинская сторона, чувствуя поддержку Запада, занимает жёсткую позицию. Эксперт считает неприемлемой позицию Владимира Зеленского, настаивающего на условиях, которые может не выполнить. Он уверен, что переговоры зашли в тупик.

«Переговоры, несмотря на технический прогресс, зашли в стратегический тупик из-за непримиримости политических позиций», — заключил собеседник «Радио 1».

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Напомним, в ходе переговоров в Абу-Даби (ОАЭ) стороны обсудили все аспекты урегулирования конфликта на Украине. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не увидел дружелюбия на переговорах, он призвал не ждать быстрых результатов. Тем не менее, в Белом доме оценили на «отлично» ход мирных переговоров. Следующая встреча запланирована на 1 февраля.

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Борис Эльфанд
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