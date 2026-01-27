Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби зашли в тупик, уверен политолог

В Абу-Даби прошли трёхсторонние переговоры представителей России, Украины и США, на которых обсуждались вопросы разведения сил, мониторинга прекращения огня и создания центра координации. По территориальной проблеме продвижения не случилось, однако участники договорились продолжить диалог, обратил внимание политолог Владимир Брутер.

По его мнению, Украина и её западные партнёры рассчитывают добиться от России уступок под давлением, игнорируя ключевые требования нашей страны. В текущих условиях возможны лишь два сценария — либо договорённость не будет достигнута, либо она будет достигнута за счёт российских интересов, поскольку противоположная сторона не согласна на компромисс.

Украинская сторона, чувствуя поддержку Запада, занимает жёсткую позицию. Эксперт считает неприемлемой позицию Владимира Зеленского, настаивающего на условиях, которые может не выполнить. Он уверен, что переговоры зашли в тупик.

«Переговоры, несмотря на технический прогресс, зашли в стратегический тупик из-за непримиримости политических позиций», — заключил собеседник «Радио 1».