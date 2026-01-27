В Госдуме допустили частичную блокировку «Википедии» в России

«Википедии» в России могут частично ограничить доступ в ближайшие год-два. Об этом заявил зампред Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

По его словам, рост популярности отечественных аналогов, таких как «Рувики», заставит задаться вопросом о ресурсах, умышленно искажающих исторические факты. К «Википедии» в России уже сложилось отношение как к «второсортному источнику информации».

Депутат считает, что может быть принято решение о блокировке отдельных страниц, касающихся истории России — царской, советской и современной. В беседе с ТАСС он назвал такие меры со стороны Роскомнадзора правильными для сохранения исторической справедливости.

При этом Свинцов признал сложность создания полного аналога международной энциклопедии, отметив, что над этим нужно серьёзно работать. Ранее создатель «Рувики» Владимир Медейко сообщал, что аудитория российской энциклопедии достигла 13 млн пользователей в месяц.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск запустил «Грокипедию» как альтернативу «Википедии». Структура записей напоминает привычную «Википедию», однако ресурс выглядит компактнее, внутренние механизмы работы менее прозрачны, а подбор и подача демонстрирует выраженный правый уклон, пишут СМИ.