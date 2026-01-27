Москалькова сообщила о законопроекте, который обяжет военных сдавать ДНК-тест

Российских военных могут обязать сдавать ДНК-тесты во время подписания контракта на службу с Минобороны РФ. Об этом рассказала журналистам уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Соответствующая законодательная инициатива уже поступила на рассмотрение в Госдуму.

Военных РФ обяжут сдавать ДНК-тест. Видео © Life.ru

«Если военный получит тяжёлое ранение или, например, будет числиться без вести пропавшим, то многое с помощью ДНК можно будет установить. Такой закон поступил в Госдуму», — пояснила омбудсмен.

Именно ДНК-тест поможет родственникам военного установить родство в случае его смерти, тяжёлого ранения или статуса без вести пропавшего. Москалькова пояснила, что к ней постоянно обращаются семьи участников СВО, которые ищут своих близких. Недавно благодаря сотрудничеству с Международным Комитетом Красного Креста удалось установить судьбу 2 тысяч пропавших российских военных, добавила омбудсмен.

Ранее Москалькова сообщила, что представители России и Украины обсуждают новый обмен пленными. Сейчас уточняются детали и количество человек для взаимной передачи.