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Опубликовано 27 января, 09:15

Армия России освободила Новояковлевку в Запорожской области

Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Группировка российских войск «Днепр» взяла под свой полный контроль село Новояковлевка в Запорожской области, украинские боевики покинули свои позиици и были уничтожены. Информацией делится Минобороны РФ.

«Освобождена Новояковлевка», — подтвердил журналистам начальник Генштаба Вооружённых Сил РФ — первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов.

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Также Герасимов отметил, что российские вооружённые силы с начала января освободили 17 населённых пунктов и установили контроль более чем над 500 квадратными километрами территории.

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Татьяна Миссуми
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