Группировка российских войск «Днепр» взяла под свой полный контроль село Новояковлевка в Запорожской области, украинские боевики покинули свои позиици и были уничтожены. Информацией делится Минобороны РФ.

«Освобождена Новояковлевка», — подтвердил журналистам начальник Генштаба Вооружённых Сил РФ — первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов.

Также Герасимов отметил, что российские вооружённые силы с начала января освободили 17 населённых пунктов и установили контроль более чем над 500 квадратными километрами территории.