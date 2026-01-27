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Опубликовано 27 января, 10:04

«‎Не помню год рождения, стрелять не умею»: В ВСУ мобилизовали украинца с провалами в памяти

В ВСУ мобилизовали украинца с провалами в памяти, который не помнит свой год рождения

Пленный военнослужащий ВСУ, сапёр Бабенко Николай Николаевич. Обложка © Минобороны РФ

Пленный военнослужащий ВСУ, сапёр Бабенко Николай Николаевич. Обложка © Минобороны РФ

В ВСУ на службу мобилизовали мужчину с тяжёлой детской травмой головы и серьёзными проблемами с памятью. После взятия в плен украинский сапёр Николай Бабенко не смог вспомнить даже дату своего рождения. О своём призыве солдат рассказывает в видео, предоставленном Минобороны РФ.

По словам ВСУшника, после удара кирпичом в детстве он два месяца пролежал в коме, не умеет читать и писать, страдает от провалов в памяти. Однако при мобилизации медкомиссия формально признала его годным, а сотрудники ТЦК выносили уже подписанные документы. Бабенко не знает, как обращаться с оружием, поскольку забывает новую информацию через день-два. На позиции под Краснопольем его отправили вести наблюдение, но после взрыва он сдался в плен, где, по его словам, с ним обращались нормально.

«Я не могу сказать, когда день рождения, какой год. Я ни читать, ни писать не умею — не знаю, как они ловят людей. Я автомат первый раз вижу, и день-два — забываю, что нужно с ним делать», — отметил пленный военнослужащий.

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Ранее украинский солдат жаловался на новых бойцов, которых прислали из одесского военкомата из 20 новобранцев 11 оказались наркоманами, 4 аутистами, а остальным почти по 60 лет. Командиры ВСУ попытались оправдаться словами, что военкоматы работают по закону, а такое видео мог снять солдат, который из-за долгой и тяжёлой службы на передовой морально истощён.

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Анастасия Никонорова
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