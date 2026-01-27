«‎Не помню год рождения, стрелять не умею»: В ВСУ мобилизовали украинца с провалами в памяти

В ВСУ на службу мобилизовали мужчину с тяжёлой детской травмой головы и серьёзными проблемами с памятью. После взятия в плен украинский сапёр Николай Бабенко не смог вспомнить даже дату своего рождения. О своём призыве солдат рассказывает в видео, предоставленном Минобороны РФ.

По словам ВСУшника, после удара кирпичом в детстве он два месяца пролежал в коме, не умеет читать и писать, страдает от провалов в памяти. Однако при мобилизации медкомиссия формально признала его годным, а сотрудники ТЦК выносили уже подписанные документы. Бабенко не знает, как обращаться с оружием, поскольку забывает новую информацию через день-два. На позиции под Краснопольем его отправили вести наблюдение, но после взрыва он сдался в плен, где, по его словам, с ним обращались нормально.