Украинцы придумали хитрую схему уклонения от службы через госпитали

Массовая мобилизация на Украине привела к появлению новой схемы уклонения от службы в рядах ВСУ. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, некоторые призывники с хроническими заболеваниями стали постоянными «клиентами» военных госпиталей, где формально числятся на службе, но фактически занимаются лечением. Они систематически обращаются к врачам ещё на этапе обучения, получают выплаты и не участвуют в боевых действиях.

Представитель структур отметил, что таких «неизлечимых уклонистов» стало так много, что они мешают раненым военнослужащим получить статус непригодных и положенные выплаты. Также собеседник агентства уточнил, что для использования схемы необходимы связи в медицине или деньги, хотя вероятнее всего, часть довольствия просто делится с врачами.