Украинцы придумали хитрую схему уклонения от службы через госпитали
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Массовая мобилизация на Украине привела к появлению новой схемы уклонения от службы в рядах ВСУ. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, некоторые призывники с хроническими заболеваниями стали постоянными «клиентами» военных госпиталей, где формально числятся на службе, но фактически занимаются лечением. Они систематически обращаются к врачам ещё на этапе обучения, получают выплаты и не участвуют в боевых действиях.
Представитель структур отметил, что таких «неизлечимых уклонистов» стало так много, что они мешают раненым военнослужащим получить статус непригодных и положенные выплаты. Также собеседник агентства уточнил, что для использования схемы необходимы связи в медицине или деньги, хотя вероятнее всего, часть довольствия просто делится с врачами.
Ранее сообщалось, что в последнее время участились случаи, когда украинские граждане, желая избежать мобилизации, идут на крайне опасные попытки нелегального пересечения границы, особенно зимой. Многие из них предпочитают рисковать жизнью при побеге, чем отправляться на фронт.
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