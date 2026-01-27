Зеленский сделал экстренное заявление после ночных прилётов по Одессе

Ночная атака беспилотников нанесла серьёзный ущерб энергетической инфраструктуре Одессы. Об этом в экстренном обращении заявил Владимир Зеленский, уточнив, что всего было выпущено более 50 дронов.

Всего объекты ВСУ атаковали 165 ударных беспилотников. Основными целями стали энергообъекты и другая критическая инфраструктура в разных регионах. Зеленский призвал «ужесточить санкции против России, в частности, заблокировать её танкерный флот».

Энергетики в Одессе подтвердили масштаб разрушений. В заявлении компании «Одесские электросети» ситуация охарактеризована как чрезвычайно сложная.

Проблемы с энергетикой в Одессе нарастают: во время недавней атаки был повреждён ещё один энергообъект, использовавшийся для нужд ВСУ. В энергетической компании ДТЭК заявили о колоссальном ущербе и ожидают, что на восстановление потребуется значительное время. Ситуацию осложняют аномальные для региона морозы: у берегов Одессы море впервые за 14 лет покрылось льдом, что создаёт дополнительные вызовы для жизнеобеспечения города.