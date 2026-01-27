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Опубликовано 27 января, 11:31

Зеленский сделал экстренное заявление после ночных прилётов по Одессе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Ночная атака беспилотников нанесла серьёзный ущерб энергетической инфраструктуре Одессы. Об этом в экстренном обращении заявил Владимир Зеленский, уточнив, что всего было выпущено более 50 дронов.

Всего объекты ВСУ атаковали 165 ударных беспилотников. Основными целями стали энергообъекты и другая критическая инфраструктура в разных регионах. Зеленский призвал «ужесточить санкции против России, в частности, заблокировать её танкерный флот».

Энергетики в Одессе подтвердили масштаб разрушений. В заявлении компании «Одесские электросети» ситуация охарактеризована как чрезвычайно сложная.

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Проблемы с энергетикой в Одессе нарастают: во время недавней атаки был повреждён ещё один энергообъект, использовавшийся для нужд ВСУ. В энергетической компании ДТЭК заявили о колоссальном ущербе и ожидают, что на восстановление потребуется значительное время. Ситуацию осложняют аномальные для региона морозы: у берегов Одессы море впервые за 14 лет покрылось льдом, что создаёт дополнительные вызовы для жизнеобеспечения города.

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Юрий Лысенко
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