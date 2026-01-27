«Это не инсайд, а гипотеза»: Депутат Делягин объяснился за слова о блокировке Telegram

Депутат Госдумы Михаил Делягин вынужден был публично уточнить свои резонансные слова о возможной блокировке Telegram в России. Он подчеркнул, что это была не инсайдерская информация, а его личная гипотеза, основанная на анализе ситуации.

Парламентарий объяснил, что его предположение исходит из понимания логики отечественной бюрократии и критической важности мессенджера как «нервной системы» общества. Он также признался, что против блокировки «Телеграм».

«Я этот дебилизм категорически не поддерживаю», — отметил он у себя в телеграм-канале. Депутат также с иронией отметил, что некоторые читатели разучились воспринимать контекст, принимая гипотезу за гарантированный прогноз.

Напомним, Делягин высказал предположение, что Telegram в России могут заблокировать к сентябрю текущего года. Он допустил, что блокировка может пройти по сценарию, аналогичному ограничениям для YouTube, и призвал бизнес адаптироваться, в том числе осваивая отечественный мессенджер MAX.